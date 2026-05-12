Olay, Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında park halinde bulunan bir minibüste, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sararken, çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin yoğun çabası sonucu yangın, çevredeki binalara ve diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası yapılan incelemelerde;

Minibüsün tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından polis ve itfaiye ekipleri araç üzerinde detaylı inceleme başlattı. Yangının; elektrik kontağından mı yoksa dışarıdan bir müdahale sonucu mu çıktığını belirlemek amacıyla başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülüyor.