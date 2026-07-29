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Kaynak: İHA

Kaza, kentin işlek güzergahlarından biri olan eski Siverek yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje tırmandı, ardından buradaki ağaca çarparak devrildi.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye kısa sürede 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.