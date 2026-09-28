Kaynak: İHA

Kentte bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen kitap fuarı, 125 yayınevini okurlarla buluşturuyor. Farklı kurum ve kişilerin yer aldığı stantların kurulduğu organizasyonda, on binlerce kitap kitapseverlerin beğenisine sunuluyor.

Fuar alanını ziyaret eden vatandaşlar ve öğrenciler, çeşitli yayınevlerinin kitaplarını inceleyerek etkinliğe yoğun ilgi gösteriyor.TÜYAP Kitap Fuarı Pazarlama Müdürü Gözde Baştımar, fuarı cumartesi günü açtıklarını ve yoğun ilgiden dolayı memnun kaldıklarını söyledi. Baştımar, "125 yayıneviyle birlikte buradayız. 4 Ekim Pazar akşamına kadar fuarımız devam edecek. Her gün sabah 10.00, akşam 19.00 saatleri arasında fuarımız kitapseverleri ağırlayacak. Fuarı Diyarbakır dışında farklı bölgelerde de düzenliyoruz. Kitap fuarı, her geçen gün ziyaretçisi artan bir fuar. Özellikle hafta sonu yoğun bir ilgi vardı. Diyarbakır’daki kitap fuarı zaten her zaman çok ilgi görür. Kitapseverler çok yoğun ilgi gösterir. Fuarda 76 tane kültür etkinliğimiz var. Şiir dinletisi, söyleşi ve çocuk etkinliklerinden oluşuyor. 400’e yakın yazar fuar boyunca bizimle birlikte olacak, imza günlerinde yer alacak. Dolayısıyla birbirinden keyifli, eğlenceli, kültür ve edebiyatla dolu dokuz gün geçireceğiz. Herkesi bekliyoruz. Şimdi, biz burada 10. senemizdeyiz Diyarbakır’da kitap fuarlarının. Diyarbakır her zaman çok okuyan, kitaba çok ilgi gösteren, yediden yetmişe çok ciddi bir okur kitlesine sahip bir şehir. Yayıncılar buradan hep çok mutlu ayrılır. Dolayısıyla biz de hep çok mutlu ayrılıyoruz. Bu anlamda çok keyfimiz yerinde Diyarbakır’da. Biz teşekkür ederiz" dedi.