Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana gelen silahlı kavga, bir kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

AKRABALAR ARASINDA ÇATIŞMA

Şeyhşamil Mahallesi 566’ncı sokakta dün akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada Abdullah Bayoğlu hayatını kaybetti. Olayın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, H.D. ve E.D. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.