Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Diyarbakır’da bir kişi, evinin bahçesinde bulunan ağaca asılı halde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.

Olay, Kayapınar ilçesine bağlı Peyas Mahallesi’nde meydana geldi. Tek katlı bahçeli evde hareketsiz halde bir kişinin asılı olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde 35 yaşındaki B.S.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından B.S.’nin cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.