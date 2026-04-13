Diyarbakır’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 153 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

OPERASYONLAR JASAT KOORDİNESİNDE YAPILDI

Operasyonlar, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarının desteğiyle gerçekleştirildi.

Ekipler, hakkında “asayiş ve diğer suçlardan aranan” şahısların yakalanmasına yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

AĞIR SUÇLARDAN ARANANLAR DA VAR

Yakalanan kişiler arasında şu suçlardan arananlar da yer aldı:

Kasten öldürme

Cinsel saldırı

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama

Hırsızlık

Gece vakti silahla yağma

Ruhsatsız silah ve mermi bulundurma

Ceza Sürelerine Göre Dağılım

Operasyon kapsamında yakalanan 153 kişinin kesinleşmiş hapis cezalarının dağılımı şöyle açıklandı:

20 yıl ve üzeri: 2 kişi

10–20 yıl arası: 9 kişi

5–10 yıl arası: 21 kişi

2–5 yıl arası: 60 kişi

2 yıl altı: 61 kişi

Yakalanan toplam 153 kişi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edi