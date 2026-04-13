Diyarbakır’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 153 kişi yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
OPERASYONLAR JASAT KOORDİNESİNDE YAPILDI
Operasyonlar, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarının desteğiyle gerçekleştirildi.
Ekipler, hakkında “asayiş ve diğer suçlardan aranan” şahısların yakalanmasına yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
AĞIR SUÇLARDAN ARANANLAR DA VAR
Yakalanan kişiler arasında şu suçlardan arananlar da yer aldı:
Kasten öldürme
Cinsel saldırı
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama
Hırsızlık
Gece vakti silahla yağma
Ruhsatsız silah ve mermi bulundurma
Ceza Sürelerine Göre Dağılım
Operasyon kapsamında yakalanan 153 kişinin kesinleşmiş hapis cezalarının dağılımı şöyle açıklandı:
20 yıl ve üzeri: 2 kişi
10–20 yıl arası: 9 kişi
5–10 yıl arası: 21 kişi
2–5 yıl arası: 60 kişi
2 yıl altı: 61 kişi
Yakalanan toplam 153 kişi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edi