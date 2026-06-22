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Kaynak: DHA

Diyarbakır-Mardin Çevre Yolu’ndaki kırsal Toraman Mahallesi Kavşağı'nda sabah saatlerinde P.E. yönetimindeki otomobil ile A.K. idaresindeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Hafif ticari araç, yan yatarak yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Kazada, sürücüler ve araçlardaki 4 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.