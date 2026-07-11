Diyarbakır Diclekent Bulvarı'nda seyir halindeki otomobiller, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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