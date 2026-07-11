Diyarbakır Diclekent Bulvarı'nda seyir halindeki otomobiller, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralı
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Diyarbakır Diclekent Bulvarı'nda seyir halindeki otomobiller, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Diyarbakır Diclekent Bulvarı'nda seyir halindeki otomobiller, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
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