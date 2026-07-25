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Kaynak: İHA

Kaza, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Göksu Barajı mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu yol kenarına devrildi. Kazanın etkisiyle kamyon şoförü hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla devrilen kamyon kaldırıldı ve yol yeniden araç geçişine açıldı.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.