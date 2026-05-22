Olay, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan Dicle Üniversitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güzergahında seyir halinde olan halk otobüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle freni patladı.

Frenin tutmadığını fark eden otobüs şoförü, aracın kontrolünü sağlamak ve olası bir felaketi önlemek için yoğun çaba sarf etti. Kontrolden çıkan yolcu otobüsü, sürücüsünün manevrasıyla yol ortasındaki refüje çıkarak durabildi.

Kazanın ardından araç içerisindeki yolcular derin bir nefes alırken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların ve yolcuların yaşadığı kısa süreli panik ve korku dolu anların ardından, durum yetkililere bildirildi.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada halk otobüsünde maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.