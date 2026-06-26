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Kaynak: İHA

Kaza, önceki gün gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede yürüyen ve yolun karşı tarafına geçmek için hamle yapan, ismi henüz öğrenilemeyen bir vatandaşa, seyir halindeki bir otomobil hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle talihsiz yaya yola savrularak ağır şekilde yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ve diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşa ilk müdahale, olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Ardından ambulansa alınan yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparak tahkikat başlatırken, feci kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yayanın yola çıkışı ve aracın çarpma anı net bir şekilde yer alıyor. Kazayla ilgili başlatılan çok yönlü inceleme sürüyor.