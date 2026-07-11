Kaza, Silvan-Batman kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 DDA 717 plakalı hafif ticari araç ile 59 TP 200 plakalı cip çarpıştı.

Savrulan hafif ticari araç devrildi. Kazada, araçlardaki 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diyarbakır’da feci kaza: Kafa kafaya çarpıştılar: 9 yaralı - Resim : 1

Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yol ise araçların kaldırılmasının ardından açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da feci kaza: Kafa kafaya çarpıştılar: 9 yaralı - Resim : 2