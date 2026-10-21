Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen dosya kapsamında, 20 Ekim'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda, 13 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ve devam eden çalışmalarda 1'i otomatik 8 tabanca, 3 pompalı tüfek, 10 şarjör, 235 fişek ve 7 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 10'unun işlemleri devam ediyor.