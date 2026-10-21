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Kaynak: AA

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen dosya kapsamında, 20 Ekim'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, ⁠13 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ve devam eden çalışmalarda 1'i otomatik 8 tabanca, 3 pompalı tüfek, 10 şarjör, 235 fişek ve ⁠7 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 10'unun işlemleri devam ediyor.