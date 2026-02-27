Programda özellikle uzun saçta kat kesim teknikleri, makas hâkimiyeti, yüz tipine göre doğru model seçimi ve güncel kesim trendleri üzerinde duruldu. Ayrıca müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik pratik yöntemler katılımcılarla paylaşıldı.

Eğitim sürecinde teorik anlatımın yanı sıra canlı model üzerinde uygulamalı kesim demonstrasyonu yapıldı. Katılımcılara saçın doğal akış yönüne göre kesim planlaması, yüz şekline uygun tasarım oluşturma ve trend modellerin uygulanışı ayrıntılı şekilde aktarıldı.

Programda konuşan Cemil Değirmenci, berberlik ve kuaförlükte dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmenin önemine dikkat çekerek, mesleğin ancak sürekli eğitimle ileri taşınabileceğini vurguladı. Değirmenci, mesleğin bilgi ve donanım sahibi ustalar tarafından, hijyen kurallarına uygun ve belirli kalite standartları çerçevesinde icra edilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu tür eğitimlerin hem hizmet kalitesini yükselteceğini hem de esnafın ekonomik gücünü artıracağını belirten Değirmenci, talepler doğrultusunda programların devam edeceğini söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Veli Kaplan ise eğitimin oldukça verimli geçtiğini dile getirdi. Kaplan, uygulamalı çalışmanın kendileri açısından çok faydalı olduğunu ve soru-cevap bölümlerinde önemli bilgiler edindiklerini ifade etti.