Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon düzenledi. İcra edilen operasyonlarda aralarında 'kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 10-20 yıl arası 7, 5-10 yıl arası 22, 2-5 yıl arası 68 ve 2 yıl altı 28 olmak üzere toplamda (125) kişi yakalandı. Yakalanan 125 kişi adli makamlara sevk edildi.