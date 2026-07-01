Kaynak: İHA

Diyarbakır’ın tarımsal üretimiyle öne çıkan bölgesi Karacadağ eteklerinde, buğday hasadı hareketliliği yaşanıyor. Kayapınar ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi'ndeki üreticiler, aşırı yaz sıcakları altında mahsullerini bir an evvel tarlalardan toplamak için yoğun bir mücadele veriyor.

Bölgede çalışan biçerdöver operatörü Levent Muhammed, bu sezon rekoltenin ciddi oranda gerilediğini ifade etti. Normal şartlar altında 10 dönümlük bir alandan ortalama 5 ila 6 ton ürün elde ettiklerini dile getiren Muhammed, bu yıl aynı büyüklükteki bir araziden ancak 4 ton civarında verim alabildiklerini aktardı. Biçerdöver operatörü, yaşanan bu düşüşün temel gerekçesi olarak; mevsim normallerinin üzerinde seyreden soğuk ve yağışlı havayı, buna bağlı olarak da güneşli gün sayısının yetersiz kalmasını gösterdi.

Karacadağ bölgesindeki buğday hasadı faaliyetlerinin, temmuz ayı sonuna kadar devam edeceği öngörülüyor.