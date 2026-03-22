Diyarbakır'da yaşayan 38 yaşındaki hastaya, 3 yıl önce kolon kanseri teşhisi konuldu. Hasta, ileri evre kanser olduğu için kemoterapi almaya başladı.

Kolon ameliyatı yapılan hasta, radyoterapi ve kemoterapi almasına rağmen penisinde kanserli kitle tespit edildi. 10 ay 2 saat uyuyamayacak hale gelen hastanın penisin alınması karar verildi.

Tıp literatüründe dünyada şu ana kadar 60 vaka kayıtlara geçerken, bunun 10'u Türkiye'de ve en sonuncusu Diyarbakır'da yaşandı.

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Fatih Kılınç, vakanın dünyada çok nadir olan, literatürde şu ana kadar bildirilmiş 60. vaka olduğunu söyledi. Kılınç, 38 yaşında bir erkek hastasının peniste ağrı, peniste ele gelen kitle ile kendilerine başvurduğunu ifade etti.

"Ağrıları yatarak uyumasını önlüyor, ağrı kesiciler fayda etmiyordu" diyen Kılınç kanserli kitlenin büyümeye devam ettiğini ifade etti. Artık yaptıkları bütün tedavilerin fayda etmediğini aktaran Doç. Dr. Kılınç, "Hastayla ortak bir karar verip hastanın penisini alma yoluna gittik. Yani şu an hastanın bir organ kaybı, uzuv kaybı yaşamış olmasına rağmen hayat kalitesi yükseldi." ifadelerini kullandı.

Hastanın ağrıları sebebiyle aile ve iş hayatı bozulduğunu söyleyen Kılınç "Erken tanı bizim için önemli. Erken tanı olmazsa bu hastalığın nerelere gittiğini, ne gibi sonuçlar olduğunu ve organ kaybı, uzuv kaybına kadar gidebileceğini gördük." dedi.

ET TÜKETİMİNE DİKKAT

Vakaların 10 tanesinin Türkiye'de olduğuna değinen Doç. Dr. Kılınç, yaklaşık 50 tanesinin dünya literatüründe bildirildiğini ifade etti. Dr. Kılınç et tüketimi, yanmış ve kızartılmış yiyeceklere dikkat çekerek "Yeme alışkanlığımız ve sağlıklı beslenme alışkanlığımızla dikkat etmemiz gerektiğini gösteren bir durum. Korkulması gereken bir durum. Uzuv kaybına kadar gidebiliyor." ifadelerini kullandı.