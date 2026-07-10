Diyarbakır’da 2 katlı müstakil bir evin ikinci katında oturan aileye kimliği belirsiz 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 159. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil bir evin ikinci katında oturan aileye kimliği belirsiz 3 kişi tarafından silahlı saldırı yapıldı. Bölgede 20'den fazla boş mermi kovanı tespit edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
Diyarbakır’da bir eve silahlı saldırı
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın! Kaynak: İHA
Diyarbakır’da 2 katlı müstakil bir evin ikinci katında oturan aileye kimliği belirsiz 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Diyarbakır Bağlar'da bir eve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Diyarbakır’da 2 katlı müstakil bir evin ikinci katında oturan aileye kimliği belirsiz 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Etiketler