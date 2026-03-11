Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayram öncesinde güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesini sağlamak amacıyla denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen denetimler kapsamında kent genelinde tatlı üretimi ve satışı yapan işletmeler kontrol edildi.

Denetimler çerçevesinde tatlı üretimi yapan imalathaneler, büyük marketlerin tatlı ve şekerleme reyonları ile kuruyemiş satışı yapılan iş yerleri ekipler tarafından tek tek incelendi. Bayram öncesi yoğunluk yaşanan işletmelerde, vatandaşların sağlığını riske atabilecek unsurların önüne geçilmesi amacıyla kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, üretim şartları, depolama alanları ve hijyen kuralları detaylı şekilde incelendi. Ekipler ayrıca işletmelerde kullanılan hammaddelerin uygunluğu, üretim alanlarının temizliği ve soğuk hava depolarının şartlarını da denetledi.

Yapılan kontrollerde işletmelerin gıda mevzuatına uygun üretim yapıp yapmadığı değerlendirilirken, teknik ve fiziki şartların ilgili yönetmeliklere uygunluğu da kontrol edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla özellikle bayram öncesinde denetim çalışmalarını sürdürecek.