Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçtiğimiz aynı gün iki ayrı "Beyaz Kod" verildi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde geçtiğimiz hafta perşembe akşamı sağlık çalışanlarına yönelik iki ayrı şiddet vakası yaşandı.

İlki, Perşembe günü saat 17.00 sıralarında acil serviste yaşandı. Görevli bir hekim, yeşil alandan enjeksiyon için yönlendirilen bir hasta ve yakını tarafından hem sözlü hem de fiziksel saldırıya uğradı. Saldırı sonucu burnunda kırık oluşan hekime müdahale edilerek dikiş atıldı.

TEHDİT VE HAKARET

İkinci şiddet vakasının ise, aynı gün saat 22.00 sularında yaşandığı belirtildi. Habere göre, boğazına yabancı bir cisim kaçan bir çocuk acil servise getirildi. Görevli hekimin, prosedür gereği durumu "adli vaka" olarak kayda almak istemesi üzerine çocuğun babası; “Sen benim çocuğuma zarar verdiğimi mi iddia ediyorsun?” diyerek hekimin üzerine yürüdü. Hekim, babanın ağır tehdit ve hakaretlerine maruz kaldı.

Hekimler ise "Beyaz Kod" vererek şikayetçi olurken, saldıran kişiler gözaltına alınarak emniyete götürüldü ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Yaşananlara tepki gösteren hekimler ise “can güvenliğinin olmadığı bir ortamda hizmet vermenin imkansız hale geldiğine” dikkat çekti. Sağlıkta şiddetin durdurulması için caydırıcı yasaların uygulanması gerektiğini belirten sağlık çalışanları, şiddetin önlenmemesinin toplum sağlığı açısından telafisi imkansız sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.