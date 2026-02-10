Kocaköy ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte meydana gelen sel nedeniyle kırsal Arkbaşı Mahallesi ekili araziler, su altında kaldı. Selde mahsur kalan 1 kişi de traktörle kurtarıldı.

Selin etkisi ve kurtarma anları, dronla görüntülendi. Diğer yandan Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak olacağının tahmin edildiği, yağışların Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli yağış şeklinde olacağı, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtildi.