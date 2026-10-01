Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, Çınar ilçesine bağlı Özer köyünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan 3’ünün kavgayı yatıştırmak amacıyla bölgede bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.