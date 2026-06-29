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Kaynak: AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile ilçe jandarma komutanlıklarının katılımıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, kasten öldürme, gece vakti yol keserek veya konut ve iş yerinde yağma, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, hırsızlık ve birden fazla kişiyle birlikte yağma gibi çeşitli suçlardan aranan şüpheliler de yakalandı.

Yetkililer, haklarında 2 yılın altından 20 yılın üzerinde hapis cezasına kadar kesinleşmiş ceza bulunan toplam 124 kişinin gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildiğini bildirdi.