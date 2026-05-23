Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde alev alarak yanan elektrikli bir cip, itfaiyecilerin su ve yangın söndürme battaniyesiyle müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Mezopotamya Bulvarı’nda oldu. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz tespit edilemeyen elektrikli cip, alışveriş merkezinin otoparkından çıktıktan sonra, alev aldı. Sürücünün araçtan çıkıp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangın söndürme battaniyesini kullanarak alevleri kontrol altına alıp, soğutma yaptı. Cip kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.