Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tokluca Mahallesi’nde büyük bir endişe yaşanıyor. 3 yaşındaki kızları Yazgül Kaya’dan haber alamayan ailesi, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

EKİPLER BÖLGEYİ ABLUKAYA ALDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından, Tokluca Mahallesi ve çevresine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Şu anda bölgede; Jandarma, AFAD ve İtfaiye birimleri koordineli bir şekilde çalışıyor. Aramalar hem zorlu arazi koşullarında hem de mahallenin yakınından geçen su kanallarında yoğunlaştırılmış durumda.

HAVADAN DRON DESTEĞİ SAĞLANIYOR

Zamanla yarışan ekipler, arama çalışmalarını daha geniş bir alana yayabilmek için teknolojik imkanları da kullanıyor. Arazideki tarama faaliyetleri dronlarla havadan desteklenerek, girilmesi zor noktalar titizlikle taranıyor.

AİLENİN UMUTLU BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Kaya ailesi ve mahalle sakinleri, küçük Yazgül'den gelecek müjdeli bir haberi bekliyor. Yetkililer, bölgedeki vatandaşların da duyarlı olmasını ve herhangi bir ipucu gördüklerinde jandarmaya bilgi vermelerini istedi.

Arama çalışmalarının aralıksız sürdüğü ve tüm ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği bildirildi.