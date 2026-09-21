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Kaynak: DHA

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvarı'nda meydana geldi.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silahla ateş açılması sonucu kimlikleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaralılardan 2'sinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan diğer kişi ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Böylece silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.