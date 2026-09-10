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Kaynak: İHA

Olay, Kayapınar ilçesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre uzun süredir alacağını tahsil edemeyen işçi, inşaatın çatısına çıktı. İşçinin kendi canına kıyma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçiyi ikna etmek için çalışma başlattı. Uzun süren çabaların ardından işçi ikna edildi.

İşçi, inşaatın çatısından aşağı indirildi. Ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen işçi, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.