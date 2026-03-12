Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Fırat Bulvarı’nda meydana geldi. Motosikletli bir kişi, elindeki düzenekte bulunan havai fişekleri arkadaşlarının bulunduğu bölgeye doğru peş peşe ateşledi.

O anlar, saniye saniye motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Sürücünün paylaştığı görüntülerde havai fişeğin ateşlenmesiyle gençlerin panikle kaçıştığı, ardından yapılan şakadan hoşlanmayan bir kişinin motosikletliyi kovaladığı görüldü. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler tepki çekti.