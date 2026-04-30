Belediye, Yenişehir’deki Fiskaya Sosyal Tesisi’nin ardından ikinci sosyal tesisini Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bulunan Kardeşlik Parkı içerisinde hayata geçirmeyi planlıyor. Tamamen kadınlar tarafından işletilecek olan bu tesis, yalnızca bir kafe ya da restoran olarak değil; kadınların üretim yapabileceği, sosyalleşebileceği ve kendilerini geliştirebileceği çok yönlü bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Burada düzenlenecek etkinlikler ve üretim odaklı çalışmalar sayesinde kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımı desteklenecek. Tesisi işletecek olan Med Kentsel ve Sosyal Hizmetler Sanayi Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanvekili Mervan Yıldız, amaçlarının kamusal alanları daha eşitlikçi bir anlayışla yeniden düzenlemek olduğunu ifade etti.

Yeni tesisin günlük yaklaşık 500 kişiye hizmet vermesi planlanıyor. Yıldız, belediyenin sosyal politikaları kapsamında bu tür tesislerin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, uzun yıllar boyunca kamusal alanların kadınlar açısından sınırlı kaldığını ve bu durumu tersine çevirmek istediklerini dile getirdi. Kadınlar, gençler ve hizmetlere erişimde zorluk yaşayan kesimleri merkeze alan çalışmaların süreceğini vurgulayan Yıldız, Fiskaya Sosyal Tesisi’nin ilk açıldığında nasıl karşılanacağı konusunda tereddüt yaşadıklarını, ancak beklenenden çok daha fazla ilgi gördüğünü söyledi. Günlük yaklaşık 6 bin kişiyi ağırlayan Fiskaya’daki yoğunluk nedeniyle ikinci bir tesis açma ihtiyacı doğduğunu belirten Yıldız, bu yeni projenin özellikle Kadın Politikaları Dairesi ile birlikte planlandığını ve işletmenin tamamen kadınlara bırakılacağını ifade etti.

Kadınların yöneteceği bu tesisin daha güvenli ve huzurlu bir ortam sağlayacağına dikkat çeken Yıldız, bunun Diyarbakır’da, hatta Türkiye genelinde bir ilk olabileceğini söyledi. Ekonomik zorlukların kadınları daha fazla etkilediğini belirten Yıldız, başlangıçta 50 kadına istihdam sağlanacağını, üretim arttıkça bu sayının da yükseltileceğini dile getirdi. Talep ve ürün çeşitliliğine göre tesisin kapasitesinin genişletilebileceğini ifade eden Yıldız, kadınların yeteneklerini ortaya koyabilecekleri alanları çoğaltmayı hedeflediklerini belirtti. Sadece yeme-içme hizmetiyle sınırlı kalmayacaklarını, ilerleyen süreçte farklı atölyelerle daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Fiyat politikasının da Fiskaya Sosyal Tesisi ile benzer olacağını belirten Yıldız, dışarıya kıyasla daha uygun fiyatlar sunulacağını söyledi.

Kadınlar için güvenli sosyal alanların yetersiz olduğuna dikkat çeken Yıldız, bu tesisin hem bir buluşma noktası hem de güvenli bir ortam olacağını ifade etti. Birçok kadının çocuklarıyla birlikte sosyal alanlara gitmekte çekince yaşadığını belirten Yıldız, bu tür mekânların çoğaltılmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Yıldız, bu sürecin öncülüğünü kadınların üstleneceğini ifade etti.

Hazırlıkların sürdüğünü ve herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde tesisin haziran sonu ya da temmuz ortasında açılmasının planlandığını belirten Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı: Bu alanın belediyeye ait olması, toplumun buraya aidiyet hissetmesini kolaylaştırıyor. Fiskaya’daki deneyimde insanların kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini gördük. Yeni tesiste de kadınların bakış açısıyla şekillenen bir ortam oluşturulacak ve tüm kadınlar ile toplumun her kesimi bu alana davet edilecek.