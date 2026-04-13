İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlıkları ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik 6-12 Nisan tarihlerinde icra edilen operasyonlarda 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 34 adet tabanca, 34 adet av tüfeği, 1 adet G-1 piyade tüfeği, bin 63 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 22 adet tabanca şarjörü, 16 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 5 adet G-1 piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Diyarbakır’da 73 adet silah ele geçirildi
Derleyen: Cansu İşcan
Diyarbakır’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 73 adet kaçak silah ele geçirildi.
Kaynak: İHA
