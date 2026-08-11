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Kaynak: İHA

Valilikten yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilimiz ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik Jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda; 30 olay meydana gelmiş, 33 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde; 19.4 kilo esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi.