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Kaynak: AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan YEKA düzeltme ilanı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 7 Haziran tarihli ve 33273 sayılı Resmi Gazete'de yer alan duyuruda ayrı sahalar olarak belirtilen Diyarbakır Çınar-1 YEKA ile Diyarbakır Çınar-2 YEKA, "Diyarbakır Çınar YEKA" adı altında birleştirildi.

Benzer şekilde, Mardin Derik-1 YEKA ve Mardin Derik-2 YEKA sahalarının ismi de "Mardin Derik YEKA" olarak güncellendi.

Yayımlanan düzeltme kapsamında, Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Diyarbakır Çınar YEKA ile Mardin'in Derik ilçesindeki Mardin Derik YEKA alanlarına ait koordinat verileri yeniden duyuruldu.