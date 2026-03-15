Diyarbakır’da etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar sebebiyle Devegeçidi Barajı’nda doluluk oranı kritik seviyeyi gördü. Diyarbakır Valiliği, özellikle sulama için kullanılan Devegeçidi Barajı’nda güvenliği sağlamak için dolusavak kapaklarının açıldığını ve kontrollü su tahliyesinin başlatıldığını açıkladı.

VALİLİKTEN "CAN VE MAL GÜVENLİĞİ" UYARISI

Diyarbakır Valiliği yaşanabilecek ani su yükselmelerine karşı vatandaşları uyararak şu açıklamayı yaptı:

"İlimizde etkili olan yağışlar nedeniyle, sulama amaçlı inşa edilmiş olan Devegeçidi Barajı'nda dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesi başlatılmıştır. Tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla; nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimlerindeki yurttaşların yapılacak duyuruları dikkate alması, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan alanlarda tedbir alması, tahliye dönemlerinde nehir yatağına girilmemesi ve su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Öte yandan yetkililer, yağışların durumuna göre diğer barajlarda da benzer tahliye işlemlerinin yapılabileceğini duyurdu.