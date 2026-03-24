Diyarbakır-Silvan kara yolu üzerinde çökme meydana geldi. Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Seyrantepe mevkisinde yolun ortasında oluşan çukurla ortaya çıktı.
EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, Karayolları ve Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı noktada trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.
Karayolları ve DİSKİ ekipleri, oluşan çökmenin giderilmesi için çalışma başlattı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, çökmenin içme suyu hattına ait düşey baca kaynaklı zemin boşalmasından kaynaklandığının tespit edildiği bildirildi.
SÜRÜCÜLERE UYARI
Açıklamada, teknik inceleme ve onarım çalışmalarının sürdüğü, sürecin ekipler tarafından anlık takip edildiği belirtildi.
Çökme yaşanan kesimde şerit daraltması uygulanırken, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve hızlarını düşürmeleri istendi.