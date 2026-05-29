Saat 00.50’de İstanbul’dan kalkan uçak, yaklaşık 02.20’de Diyarbakır Havalimanı’na iniş yaptı. Yolculuğun sona erdiği düşünülürken, asıl sorunlar inişten sonra ortaya çıktı.

YOLCULAR DAR ALANDA BEKLEMEK ZORUNDA KALDI

Uçaktan körüğe alınarak terminale yönelen yolcular, bağlantı tünelinden ilerledikleri sırada terminal giriş kapısının kapalı ve kilitli olduğunu fark etti. Gece saatlerinde herhangi bir görevliye ulaşamayan yolcular, dar alanda uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Duruma tepki gösteren yolcular, kapının açılmaması ve yardım gelmemesi üzerine geri dönerek alternatif bir çıkış yolu aradı. Havalimanında yaşandığı öne sürülen koordinasyon eksikliği nedeniyle bazı yolcuların apron ve farklı güzergâhlar üzerinden terminale yönlendirildiği belirtildi.

Olay sırasında yolcuların, yaşanan aksaklığa tepki göstererek kendi imkânlarıyla çözüm bulmak zorunda kaldıkları ifade edildi.