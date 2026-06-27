Kaynak: İHA

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Değirmendere Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, geçmişte hem ticaret kervanlarının hem de çevre halkının içme suyu ihtiyacını karşılayan asırlık çeşme, uzun süredir devam eden bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen ve mimari yapısıyla bölgenin tarihi dokusunu yansıtan bu yapı, günümüzde tamamen terk edilmiş bir görünüm sergiliyor.

Mahalle sakinlerinden Halim Tunç, geçmişte büyüklerinden dinledikleri bilgilere göre bu tarihi çeşme ve kemerin, çok eski yıllarda ticaret yolları üzerinde seyahat eden kervanlar, bölgede konaklayan yolcular ve köy halkı için hayati bir su kaynağı olduğunu ifade etti. Aradan geçen uzun zaman zarfında yapının tamamen kendi kaderine terk edildiğini vurgulayan Tunç, bu kültürel mirasın korunması gerektiğini belirtti. Mahalle halkı, tarihi çeşmenin ilgili kurumlar tarafından tespit edilerek en kısa sürede koruma altına alınmasını, aslına sadık kalınarak restore edilmesini ve yeniden eski işlevsel günlerine kavuşturulmasını talep ediyor.