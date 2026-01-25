Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın vatandaş girişinin bulunduğu yola maskeli 2 kişi tarafından akşam saatlerinde el yapımı patlayıcı fırlatıldı.

DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE EYP'Lİ SALDIRI GİRİŞİMİ

Patlayıcı herhangi bir hasara yol açmadan ekipler tarafından imha edilirken, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"25.01.2026 günü saat 20.15 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğümüz Ana Hizmet Binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılmıştır. Yapılan ilk incelemede, olayın ardından yüzleri maskeli 2 şahsın olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtıkları tespit edilmiştir.

Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı paylayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."