Merkez Bağlar ilçesinde 1972 yılında yapımına başlanan ve 4 Temmuz 1980’de kapılarını açan Diyarbakır Cezaevi, 12 Eylül askeri darbesi sonrası "Sıkıyönetim Askeri Cezaevi" olarak kullanıldığı dönemdeki kötü muamelelerle dünya çapında kötü bir şöhrete sahip olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Temmuz 2021’deki ziyareti sırasında verdiği müjdeyle başlayan süreçte, 24 Ekim 2022'de cezaevi tabelası indirilmişti. Bugün gelinen noktada, üç etaplı projenin ilk iki etabında yüzde 80 fiziki başarı sağlandı.

TANIKLIKLAR VE HAFIZA: "İNSANLIK ONURU MÜZESİ"

Kültür ve Turizm Bakanlığı bürokratları, çalışmaları cezaevinde bizzat kalmış isimlerle istişare ederek yürütüyor. Cezaevinde 8 yıl geçiren yazar ve siyasetçi Orhan Miroğlu, buranın dünyanın en kötü 10 cezaevi listesinde olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Şimdi mutlu sona doğru gidiyoruz. Burası insanların kişisel hatıralarıyla toplumsal hafızanın buluştuğu bir mekan olacak. Açılış 12 Eylül’ün yıl dönümüne denk getirilebilirse çok anlamlı olur; yetişmezse de mutlaka 2027'ye sarkmadan açılacaktır."



Miroğlu ayrıca, kendi hazırladığı "Posta Kutusu 213 Diyarbakır" belgeselinin Nisan ayında yapılacak prömiyerinin bu yüzleşme sürecine katkı sunacağını belirtti.

"DUVARLARDA ÇIĞLIK İZLERİ VAR"

Henüz 16 yaşındayken bu hücrelerde 7 yıl kalan Abdurrahim Semavi ise yaşadığı acı dolu günleri şu sözlerle aktardı:

"İşkence görmek bir yere kadar ama insanların çığlığını duymak dayanılmaz bir acıydı. Şu koridorlarda binlerce insan aylarca işkenceden geçirildi."

"Buranın bir 'insanlık onuru müzesi' olması hayalimiz gerçekleşiyor. Geçmişimizle, acılarımızla yüzleşmek zorundayız ki acısız bir gelecek inşa edelim."



MÜZE İÇERİĞİNDE NELER OLACAK?

Teşhir, tanzim, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının sürdüğü üçüncü etapla birlikte müze tamamlanmış olacak. Ziyaretçiler; kısa filmler, videolar ve burada yatan insanların kişisel eşyaları ile tarihi bir yolculuğa çıkacak. Proje, sadece bir bina restorasyonu değil, aynı zamanda o dönemi yaşayanların onurlarının iadesi misyonunu taşıyor.