Kaynak: İHA

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yerel çiftçilerin yetiştirdiği doğal ürünlerin sunulduğu pazara vatandaşlar adeta akın ediyor.

Haftanın iki günü tezgah açan üreticiler, bölgede imal edilen taze sebze ve meyveleri doğrudan tüketiciyle buluşturuyor. Aracı bulunmadığı için piyasa şartlarına göre oldukça uygun fiyatlarla satılan ürünler, vatandaşların hem kaliteli gıdaya ulaşmasını sağlıyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Kış mevsimi öncesinde kurutmalık hazırlığına girişenlerin ilk tercihi olan pazar yeri, sadece ilçe sakinlerini değil, çevre vilayet ve ilçelerden gelen ziyaretçileri de ağırlıyor. Günlük mutfak ihtiyaçlarını buradan karşılayan vatandaşların yanı sıra, kaplıca ve doğa tatili amacıyla Çermik'e gelen turistler de memleketlerine dönmeden önce alışverişlerini bu pazardan yapıyor.