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Kaynak: İHA

Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı Başarı Mahallesi yakınlarındaki ağaçlık bölgede, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye personelleri ve mahalle halkının ortaklaşa yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda yangın, çevredeki konutlara ulaşmadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmezken, bölgede bulunan meşe ağaçlarının zarar gördüğü tespit edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.