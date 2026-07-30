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Kaynak: İHA

Diyarbakır'ın doğasıyla dikkat çeken Çermik ilçesi Akpınar Mahallesi'nde, mahalle sakini Esvet Yılmaz'ın bölgedeki Beyaz Çeşme mevkisine yerleştirdiği güvenlik kamerası yaban hayatına dair renkli anları kaydetti. Kamera kayıtlarında, su ihtiyacını karşılamak amacıyla çeşmeye gelen yavru bir ayının su içtiği anlar net bir şekilde yer aldı.

Yerleşim yerlerinin Fırat Nehri'ne yakınlığı sebebiyle çevrede çok sayıda yaban hayvanının barındığını aktaran Esvet Yılmaz, yaban hayatına duyduğu ilgi nedeniyle mahalle etrafına seyyar kameralar yerleştirdiğini belirtti.

Doğadaki hayvanları bu yöntemle kayıt altına aldığını söyleyen Yılmaz, son dönemde yaşanan durumu şu sözlerle dile getirdi:

''Birkaç gün önce ayılar komşuların bahçesine dadandı. Bahçede bulunan erik ağacının dallarını kırdı. Acıktıkları zaman bahçelere gelerek meyveleri yiyorlar.”

Çeşitli yaban hayvanı türlerine ev sahipliği yapan doğal yaşam alanı Çermik, bu canlıları yerinde gözlemlemek ve görüntülemek isteyen doğaseverlerin de uğrak noktaları arasında yer alıyor.