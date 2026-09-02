Kaynak: Haber Merkezi

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Diyarbakır Çermik ilçe kırsalındaki üretimin kesintisiz devam etmesi için deforme olan göletlerde revizyon gerçekleştirdi. Akçörten ve Bircemal bölgelerinde yürütülen işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte 48 bin 500 küçükbaş ve büyükbaş hayvanın su erişimi sağlandı, 130 dekar işlenen toprak yeniden sulanmaya başlandı.

Süreç dahilinde Örenkuyu mevkisindeki gölet onarımında da sona yaklaşılıyor. Tamamlandığında yaklaşık 50 bin hayvan ile 250 dekar ekili alana fayda sağlayacak olan göl, bölgedeki üreticilerin kullanımına sunulacak. Yürütülen projelerden ötürü memnuniyetlerini ifade eden çiftçiler ve besiciler, göletlerin bölge ekonomisi ve canlı varlığı için hayati bir role sahip olduğunu vurguladı.

Belediye yetkilileri, planlama doğrultusunda Bayat, Yaylacık, Çalıtepe ve Kuyu mahallelerinde yer alan tesislerin de kısa süre içerisinde yenileme programına ekleneceğini aktardı.