Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Çermik ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olay sırasında içeride kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Yangın, ilçeye bağlı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sokakların dar olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi uzun sürdü. Çevredeki vatandaşların da desteğiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.