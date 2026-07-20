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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun ,"Geri Çekilme İlkesi" kapsamında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hatun, yaptığı yazılı açıklamada, görev sürecini değerlendirerek istifa gerekçelerini kamuoyuyla paylaştı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin başta Diyarbakır olmak üzere bölgedeki kentler açısından farklı bir anlam taşıdığını ifade eden Hatun, “Yıllardır kayyım anlayışıyla yönetilen bu kentlerin artık kayyımlardan kurtarılması ve yeniden halkın belediyeleri haline gelmesi gerekiyordu. Bu bilinç ve kararlılıkla, partimiz tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığına aday gösterildik ve seçim çalışmalarımızı bu doğrultuda yürüttük" sözlerini sarf etti.

İSTİFASINI YAPTIĞI AÇIKLAMAYLA DUYURDU!

Hatun, açıklamasında“Üstlendiğimiz bu görev, bizler açısından önemli sorumlulukları ve beraberinde çeşitli zorlukları da içeriyordu. Bu bilinçle göreve başladık; halkımızın bizlerden beklentilerini karşılamak ve kentimize hizmet üretmek için bir çaba içerisinde olduk" ifadelerini kullandı.

"GÖREV SÜRESİNCE ÜÇ KEZ ANJİYO OLDUM"

Kendisinden beklenen temel sorumluluklara istenilen düzeyde cevap olamadığı hizmet üretme noktasında yeterli üretkenliği gösteremediğini ve üstlendiği rol ve misyonu yeterli düzeyde yerine getiremediğini ifade eden Hatun, “Süreç içerisinde halkımızın yapıcı eleştirileri olmuş ve hepsi de benim açımdan yol gösterici olmuştur. Bu süreçte yaşamaya başladığım sağlık sorunlarının beni ciddi biçimde olumsuz etkilediğini ve çalışmalara etkin katılımımın önünde önemli bir engele dönüştü. Görev sürecimde üç kez anjiyo olmam, fiziksel olarak beni yıpratmış; çalışmalara beklenen düzeyde katılım sağlamamın önünde engel oluşturmuştur." sözlerini sarf etti.

Doğan Hatun, açıklamasının devamında "Tüm bu eksiklikleri birlikte değerlendirdiğimde, özellikle yeni dönemde Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ni başarıya ulaştırmanın çok daha fazla katılımı, emeği, üretkenliği ve yoğun bir mücadeleyi zorunlu kıldığı açıktır. Bu aşamada, bulunduğum görevde bu sürece istediğim düzeyde katkı sunamayacağım düşüncesi açığa çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

“PARTİMİZ TALEBİMİ YERİNDE GÖRMÜŞTÜR”

Açıklamasının devamında “Tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda, gerçekleştirdiğimiz Yerel Yönetimler Konferansı'nda karar altına alınan Geri Çekilme İlkesi kapsamında görevimden çekilme talebimi partimizin ilgili kurullarına bir süre önce ilettim” ifadelerini kullanan Hatun, “ Partimiz, bu talebimi değerlendirip yerinde görmüştür” dedi.

“Bizler açısından partimizin mücadele alanları hiçbir zaman makam ve mevkilerle sınırlı olmamıştır. Mücadele; bulunduğumuz her alanda, halkımızın özgürlük ve demokrasi mücadelesine katkı sunabildiğimiz her zeminde anlamlıdır ve değerlidir” diyen Hatun, sözlerini “Bu nedenle bugün, eksik ve yetersiz kaldığımı düşündüğüm bu görevden çekilirken, mücadelemi başka alanlarda daha güçlü bir biçimde sürdüreceğime ve halkımıza daha fazla katkı sunacağıma yürekten inanıyorum. Halkımızın bugüne kadar bizlere gösterdiği güvene ve inanca her koşulda layık olmaya devam edeceğimi de özellikle ifade etmek isterim." ifadeleriyle noktaladı.