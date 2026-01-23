Diyanet İşleri Başkanlığı, üniversitelerde düzenlenmesi planlanan "Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması" hakkında kurumlara yazı gönderdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne (ODTÜ) Diyanet tarafından gönderilen yazının çok sayıda fakülteye dağıtılması talep edildi.

Dağıtılması istenen fakülteler fen edebiyat, mühendislik, iktisadi ve idari bilimler, eğitim, mimarlık, yabancı diller ve meslek yüksekokuluları olarak sıralandı.

Yazıda konu "Üniversite Öğrencileri Arasında Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması" olarak ifade edilirken metinde "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alınan, Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait Üniversite Öğrencileri Arasında Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması konulu yazı ve ekleri ön lisans ve lisans öğrencilerimize duyurulmak üzere ilgide iletilmektedir" mesajı paylaşıldı.

ERDOĞAN'IN O SÖZÜNÜ AKILLARA GETİRDİ

Öte yandan Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yıllarında "Dindar nesil yetiştireceğiz. Muhafazakar demokrat partisi kimliğine sahip bir partiden ateist bir gençlik yetiştirmesini mi bekliyorsun?" ifadeleri akıllara geldi.