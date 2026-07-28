Diyanet İşleri Başkanlığı Hac me umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2027 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının vize alma süreçlerinin sorunsuz şekilde tamamlanabilmesi için pasaport geçerlilik sürelerinin en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar devam etmesi gerekiyor.
Diyanet’ten Hacı adaylarına pasaport uyarısı: Tarihe dikkat etmeyen vize alamayacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan adayları yakından ilgilendiren kritik bir pasaport uyarısında bulundu. Kutsal topraklara gitmek üzere vize başvurusu yapacak adayların mağduriyet yaşamaması için pasaport geçerlilik süresi şartı duyuruldu.Kaynak: AA
Pasaport süresi bu tarihin altında kalan adayların vize sistem onaylarının verilmeyeceği ve vize basım işlemlerinin gerçekleştirilemeyeceği vurgulandı.
Hac Vizesi Kimlere Verilir? Şartları Nelerdir?
Suudi Arabistan Krallığı mevzuatı ve Diyanet İşleri Başkanlığı düzenlemelerine göre hac vizesi her talep edene değil, belirli şartları taşıyan kişilere verilir:
Kesin Kayıt Hakkı Kazanmış Olmak
Hac vizesi; ticari, turist veya umre vizelerinden tamamen farklıdır. Yalnızca Diyanet’in düzenlediği hac kurasında adı çıkıp kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlara tahsis edilir.
Geçerli Pasaport
Diyanet'in belirttiği gibi ilgili hac dönemini kapsayacak (2027 yılı için en az 20 Kasım 2027) geçerli bir çipli pasaporta sahip olmak şarttır.
Sağlık ve Aşı Şartları
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'nın talep ettiği zorunlu aşıları (Menenjit vb.) yaptırmış ve sağlık raporu onaylanmış olmak gerekir.
Hac Vizesi Neleri Kapsar? Sınırları Nedir?
Hac vizesi, Suudi Arabistan Devleti tarafından yalnızca hac ibadeti dönemi için özel olarak tanımlanan kısıtlı ve resmi bir vize türüdür:
Kapsadığı Alanlar
Hacı adayına Mekke, Medine ve Arafat-Müzdelife-Mina gibi kutsal beldelere yasal giriş, seyahat ve konaklama hakkı tanır.
Süresi ve Niteliği
Sadece hac sezonunu kapsayan geçici bir dinsel ibadet vizesidir. Suudi Arabistan içinde çalışma, ikamet etme veya belirtilen tarihler dışında ülkede kalma hakkı vermez.
Turist/Umre Vizesinden Farkı
Turist veya umre vizesiyle hac döneminde Mekke'ye girmek ve hac ibadeti yapmak Suudi Arabistan yasalarınca yasaklanmıştır. Hac ibadeti ancak bu özel "Hac Vizesi" ile gerçekleştirilebilir.
Yeni Pasaport Çıkartacak Adaylar Ne Yapmalı?
Pasaportunu ilk kez çıkartacak ya da süresi dolduğu için yenileme işlemi yapacak olan hacı adaylarının izlemesi gereken yol da açıklandı.
Adayların, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine yapacakları müracaatlar esnasında pasaport sürelerinin en az 20 Kasım 2027 tarihini kapsayacak şekilde düzenlenmesini yetkililere bizzat iletmeleri ve taleplerini (örneğin 1, 2 veya 5 yıllık başvuru yaparak) bu doğrultuda oluşturmaları önemle isteniyor.
Özetle; vize alabilmek için getirilen zorunlu şart, pasaportun son kullanım tarihinin 20 Kasım 2027 veya sonrası olmasıdır.