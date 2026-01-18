Diyanet İşleri Başkanlığı’nın müşavirler toplantısını Suudi Arabistan’da, Medine’deki 5 yıldızlı Maden Otel’de yaptığı iddiaları gündem oldu. Üç gün süren organizasyon maliyetinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu öne sürüldü.

Diyanet'in aynı toplantıyı Ankara’da yapılabileceği, hatta çevrim içi planlanabileceği yönünde eleştiriler gündeme gelirken, Ali Erbaş’ın ardından başkanlık görevine getirilen Safi Arpaguş'a "5 yıldızlı otellerde toplantı geleneğini devam ettiriyor" eleştirisiyle tepki yağıyor.

BAŞKAN VE KORUMA EKİBİ DE VAR

Toplantıya katılan heyetin yalnızca müşavir ve ataşelerle sınırlı olmadığı da iddialar arasında. Diyanet kaynaklarının verdiği bilgiye göre Medine’ye giden ekipte yaklaşık 50 kişi yer aldı.

Heyette Safi Arpaguş’un dışında ekipte başkan yardımcısı, iki genel müdür, daire başkanları, özel kalem müdürü, müşavirler, uzmanlar ile birlikte protokol, basın ve koruma ekibinin de bulunduğu belirtildi.

'FOTOĞRAF PAYLAŞMAYIN' UYARISI

Toplantının tepki çekmemesi için Diyanet yetkililerinin katılımcılara 'fotoğraf paylaşmayın' uyarısı yapıldığı öne sürüldü.