Ahmet Daştanbek… Diyanet'in Mekke sorumlusu olarak çalışıyordu. Gündeme yaptığı icraatlerle değil, saydığı para görüntüleriyle gelmişti. O paraların rüşvet olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

SESSİZ SEDASIZ EMEKLİLİK

Daştanbek hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütülse de, Diyanet'teki işlerine devam etti. Hakkındaki soruşturmalar sonuçlanmadı, Daştanbek sessiz sedasız emeklilik başvurusu yaptı.

Daştanbek'in neden emeklilik başvurusu yaptığı, hakkındaki soruşturmaların akıbetiyle mi alakalı yoksa başka bir sebep mi var bilinmiyor.