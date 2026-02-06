Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı güncel raporda personel sayısı açıklandı. 145 bine dayanan personel sayısının bütçeye yükü ise 139,2 milyar lira oldu.
PERSONELE DEV KAYNAK
Diyanet'in raporunda personel sayısı ve personel giderleri dudak uçuklattı. 2026 yılı için 139,2 milyar lira kaynak ayrılırken; bu rakam 2027'de 156, 4 milyar liraya 2028 yılında ise 172,3 milyar liraya ulaşacak
DİYANET'İN PERSONEL SAYISI 4 İLİ GERİDE BIRAKTI
Diyanet'in orduyu aratmayacak personel sayısı 143 bin 633 oldu. Bu sayı Türkiye'deki 4 ilin nüfusundan fazla. İşte o iller:
Bayburt – 83 bin 676 kişi (Türkiye’nin en az nüfuslu ili)
Tunceli – 86 bin 612 kişi
Ardahan – 91 bin354 kişi
Gümüşhane – 142 bin 617 kişi