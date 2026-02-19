Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun günden güne arttığı Türkiye’de 2026 yılı başında asgari ücrete ve emekli maaşına yapılan zamlar tartışma konusu oldu.

Asgari ücret 2026’nın Ocak ayında 28 bin lira olurken, emekli maaşı ise 20 bin lira seviyesine çıkarıldı.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, bir kişini günlük gıda ihtiyacını hesaplayarak günlük fitre miktarını açıkladı.

ASGARİ ÜCRET VATANDAŞIN GIDA İHTİYACINI BİLE KARŞILAMIYOR

Bir kişinin günlük fitre ihtiyacı 240 lira olarak hesaplanırken, 4 kişilik bir ailenin asgari seviyede gıda ihtiyacını karşılaması için aylık harcamasının en az 28 bin 800 lira olduğu ortaya çıkıyor.

4 kişilik bir aileyi geçindiren bir yurttaş, 28 bin liralık asgari ücret ile evinin gıda ihtiyacını bile karşılayamıyor. Kira, faturalar, ısınma ve çocukların ihtiyaçları ise havada kalıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı fitre ihtiyacı ve vatandaşlara reva görülen en düşük asgari ücret olan 28 bin 75 lira sosyal medyada büyük tepki topladı.

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, vahim tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullandı,

“Diyanet İşleri Başkanlığı bir kişinin günlük gıda ihtiyacını hesaplayarak günlük fitre miktarını açıkladı: 240 TL

Yani 4 kişilik bir ailenin asgari seviyede gıda ihtiyacını karşılaması için aylık harcaması: 28 bin 800 lira.

Asgari ücret 28 bin 75 lira. Bu ne demek? Asgari ücret kazanan bir insan maaşıyla ailesinin gıda ihtiyacını bile karşılayamaz demek.

Daha kira var, ulaşım var, elektrik var, ısınma var, çocukların eğitim masrafları var...

Ramazan ayı sevgi, şefkat ve dayanışma ayıdır. Halkımız sevgi, şefkati ve çok daha iyi yaşamayı hak ediyor.”